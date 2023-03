IDEM, il nuovo singolo di Gazzelle: testo e video

La musica è un’arma contro le ferite e a volte le ferite le provoca proprio la musica. Tanti artisti però riescono a trarne il meglio dal dolore, trasformandolo in un testo da cantare. Pochi giorni fa anche Gazzelle ha condiviso il suo nuovo singolo dal titolo IDEM, come sempre introspettivo e dalla musicalità malinconica.

IDEM, testo del nuovo singolo di Gazzelle

Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, continua a raccontarsi tra testi intimi e ritmi malinconici. Questa volta si presenta con il “IDEM”, ultimo singolo rilasciato qualche giorno fa, di cui non si ha ancora il video ufficiale. Il testo ha un significato molto personale, perché racconta varie fasi dell’autore. Quelli di difficoltà dopo una rottura e il ritorno alla felicità grazie a qualcosa di nuovo. Ma qui dentro c’è molto di più, perché mette in mostra le fragilità di Flavio che, nell’ultimo periodo, sembrava essersi perso.

Soltanto la musica lo ha saputo riportare sulla strada giusta.

Di seguito il testo del brano:

Quando fai un sacco di errori

Gli altri tutti campioni

E se ti viene da urlare, tranquillo, è normale

Se si spegne la luce

Tu lo sai che è solo un interruttore

E ho ritrovato me stesso, da solo in un cesso

Davanti allo specchio ho capito che

Che tutto si intreccia e alla fine si spezza

Ma se non si spezza hai ragione te

Che è tutte le notti che faccio le tre

E fare a cazzotti per stare con te

E tu ammazzeresti per stare con me

È assurdo, ma anch’io, idem

E se il mondo finisse domani

Se arrivassero gli americani

Io vorrei stare con te

Sotto le bombe con te

Mentre mi sparano e

Se arrivassero mille tsunami

Se tornassero i tirannosauri

Io vorrei stare con te

Anche sott’acqua con te

Mentre ci mangiano e

Quando sei al buio lì fuori

Gli altri tutti lampioni

Ma lo sai che sono un generatore

E ho immaginato me stesso, volare dal tetto

Ma steso su un letto ho capito che

Che tutto si ingrossa e alla fine ti strozza

Ma se non ti strozza hai ragione te

Che è tutta la vita che parlo di te

Pure quando aprivo staccavo alle tre

E tu moriresti per stare con me

È assurdo, ma anch’io, idem

E se il mondo finisse domani

Se arrivassero gli americani

Io vorrei stare con te

Sotto le bombe con te

Mentre mi sparano e

Se arrivassero mille tsunami

Se tornassero i tirannosauri

Io vorrei stare con te

Anche sott’acqua con te

Mentre ci mangiano e

E ho lasciato alcuni pezzi di me

Dentro le persone sbagliate

Qualcuno ha preso il meglio

Qualcuno ha preso il peggio

E a volte fa davvero male

Così tanto male che non sento nemmeno più quasi dolore

E se il mondo finisse domani

Se arrivassero gli americani

Io vorrei stare con te

Il video della canzone