Milano, lavori in stazione: annullati per tre giorni i treni per Monza

Lavori in stazione a Milano, annullati treni per Monza

Nei prossimi giorni alcune tratte subiranno delle variazioni per via di alcuni lavori presso la stazione di Milano. I lavori da RFI a Monza porteranno all’annullamento dei treni in direzione Monza. Dunque dal 29 Aprile al 1 Maggio le linee ferrioviarie di Milano non toccheranno la stazione della località brianzola.

Le variazioni prenderanno in esame diverse linee, tra cui:

Linea S7 Milano-Molteno-Lecco;

Linea S8 Milano-Carnate-Lecco;

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate;

Linea S11 Milano-Como-Chiasso;

Linea Milano-Bergamo via Carnate;

Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Collegamento TILO RE80 Milano Centrale-Chiasso-Lugano-Locarno.

I passeggeri potranno usufruire di itinerari provvisori per le 72 ore in questione e utilizzare il medesimo titolo di viaggio, senza doverlo cambiare.

Visti gli imminenti lavori, saranno inseriti dei bus sostitutivi per non mettere in difficoltà i diversi pendolari. Da Seregno, Carnate e Villasanta andranno a collegare Sesto San Giovanni. Da Sesto San Giovanni a Milano i viaggiatori avranno modo di usufruire della linea S9 direzione MIilano Greco Pirelli, Lambrate, Forlanini, Porta Romana, Tibaldi, Romolo, San Cristoforo. In alternativa anche la linea S11 in direzione Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi.

Per i tre giorni di chiusura, ai viaggiatori viene chiesto di valutare dei tempi di percorrenza più lunghi, perché i bus potrebbero essere rallentati dal traffico. Per maggiori dettagli sarà possibile affidarsi al sito di Trenord o anche all’App, in continuo aggiornamento.

