Sharon Stone parla dopo il suo ictus: “Sono stata dimenticata”

Il mondo dello spettacolo è tanto bello quanto crudele. A dimostrarlo Sharon Stone che, dopo l’ictus, ha lamentato di essere stata “dimenticata”, uscendo dai radar.

La sua assenza l’ha portata a rimanere lontana dai riflettori.

Sharon Stone sconfigge l’ictus e la malattia dopo sette anni

Sharon Stone è senza dubbio un’attrice di grande livello, che ha però dovuto combattere contro una malattia. Nel 2001 ha infatti dovuto affrontare un problema di salute, a causa di un’emoraggia cerebrale, che l’ha portata a ben sette anni di lotta, prima di vincere. Successivamente le è stato difficile tornare in scena.

A raccontarlo la stessa artista classe ’58, durante l’evento Raising Our Voices, tenutosi a Los Angeles:

“Mi sono ripresa per sette anni, e da allora non ho più avuto lavori”.

Sharon Stone ha rimproverato di essere stata dimenticata nonostante la sua rilevante carriera, dopo aver lottato tra la vita e la morte e aver sorriso – seppur con un velo di amarezza – grazie alla vittoria. Le parole dell’attrice sono così molto forti:

“Quando è successo, non volevo dirlo a nessuno perché sai che se qualcosa va storto con te, sei fuori. Qualcosa è andato storto con me, sono fuori da 20 anni. Non ho avuto lavori. E a un certo punto della mia vita sono stata una grande star del cinema. Ero una delle donne più famose e amate al mondo, poi all’improvviso tutti sembravano essersi dimenticati di me. Mi sono sentita abbandonata e ho perso tutto”.

Da cento a zero, come se fosse colpa sua.

La 65enne si è paragonata a Lady Diana:

“Ho perso il mio posto nel mondo del lavoro. Ero la star del cinema più sexy, sapete? Era come se solo io e la Principessa Diana fossimo così famose. Lei è morta, io ho avuto un ictus. E siamo state dimenticate”.

Un confronto forte, ma secondo lei necessario per spiegare cosa le fosse successo.