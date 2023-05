Edwin Fenech, chi è il figlio di Edwige Fenech: padre, lavoro, vita privata

Chi è Edwin Fenech, unico figlio della celebre attrice Edwige Fenech. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e la vita privata del figlio dell’iconica attrice anni Settanta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Edwin Fenech, figlio di Edwige Fenech: padre, lavoro, carriera

Nato il 19 giugno 1971, Edwin Fenech ha 51 anni ed è il figlio di Edwige Fenech, celebre attrice anni Settanta e icona della commedia sexy all’italiana. Si hanno pochissime informazioni circa l’identità di suo padre, mai svelata dall’attrice. Inizialmente si credeva si trattasse di Fabio Testi, attore latin lover per tre anni compagno di sua madre, ma tale ipotesi è stata poi smentita. Oggi Edwin si è costruito una carriera di successo a livello internazionale come dirigente. Lavora infatti come general manager per la Ferrari, gestendo prima le filiali della casa automobilistica di Asia e Pacifico e poi quelle degli Stati Uniti d’America. Ha inoltre fondato insieme a sua madre la società di produzione televisiva Immagine e cinema.

Vita privata: moglie, figlia

Edwin Fenech è felicemente sposato con una donna di nome Camille. Il manager si tiene ben lontano dalla luce dei riflettori, per cui non si hanno molte informazioni su sua moglie. Edwin e Camille hanno insieme una figlia, Asia, che oggi ha circa 11 anni. In alcune recenti interviste, Edwige Fenech ha dichiarato di fare i salti mortali pur di passare del tempo insieme a suo figlio e alla sua nipotina: “Per stare con lei salto da un aereo all’altro. Parla inglese, francese e italiano. E quando s’inserisce nelle conversazioni lo fa in cinese. Il mio progetto è quello di essere felice con la mia famiglia: mio figlio Edwin, mia nuora Camille, mia nipote Asia. Tutto il resto viene dopo. Sono una donna appagata, non ho più conti irrisolti”.