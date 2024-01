Gabriele Riccio, chi è il ballerino di Ciao Darwin: vita privata, carriera, età

Chi è Gabriele Riccio, il Mare Fuori ballerino a Ciao Darwin. Scopriamo qualche informazione in più sul noto danzatore del corpo di ballo dell’amato show di Paolo Bonolis. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gabriele Riccio, ballerino di Ciao Darwin: vita privata e carriera

Nato e cresciuto a Roma, Gabriele Riccio ha 34 anni ed è uno dei ballerini del corpo di ballo di Ciao Darwin. Il pubblico potrebbe ricordarlo anche come Mare Fuori, il soprannome scherzoso a lui assegnato dal conduttore dello show Paolo Bonolis. Talentuoso coreografo e ballerino, Riccio ha già molta esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione. Prima di lavorare a Ciao Darwin, infatti, ha fatto parte del corpo di ballo del Tale e Quale Show e del noto festival di musica popolare La Notte della Taranta. In passato ha inoltre lavorato come coreografo per i Tim Music Awards. Secondo alcune recenti indiscrezioni potrebbe continuare a lavorare con Bonolis ad Avanti un altro, insieme al collega Raffaele Pennacchio. In parallelo ai suoi progetti televisivi, Riccio ha sviluppato anche un’attività imprenditoriale. Nel 2014 ha fondato la scuola di danza Rules Dance Studio a Pomezia, definita su Facebook come “un progetto innovativo ed un centro di formazione danza a 360 gradi”.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Gabriele Riccio, ad oggi, sono limitatissime. Non è noto se il ballerino abbia una moglie o una fidanzata. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 5mila utenti ed è focalizzato soprattutto sui suoi progetti artistici e televisivi.