Berlusconi eletto al Senato vince nel collegio di Monza. Per Tajani “Forza Italia determinante per il governo”

Berlusconi eletto al Senato nel collegio di Monza come sperava e si aspettava nella città dove è presidente del club di calcio. Tuttavia, il suo partito di Forza Italia non ha raggiunto risultati eccelsi anzi è ben sotto la soglia del 10%.

Berlusconi eletto al Senato vince nel collegio di Monza

Silvio Berlusconi è riuscito in uno dei suoi obiettivi. Il presidente di Forza Italia, 85 anni, ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, sindaco alla Cultura del Comune di Seregno.

Berlusconi subito dopo il suo voto al seggio ha parlato così di Salvini e del futuro: “Con Matteo ho nutrito un’amicizia fruttuosa. Ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non ha lavorato mai, per cui cercherò di fare il regista del Governo”.

Per Tajani “Forza Italia determinante per il governo”

“Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo.

Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un tweet a commento dei primi exit.

Gli ultimi risultati di You Trend forniscono i seguenti dati per lo scrutinio Camera al 95.5% (sezioni: 58642 su 61.417) con Forza Italia che si attesta sotto al 9%:

FdI: 26.4%

Lega: 8.9%

FI: 8.1%

NM: 0.9%

CDX: 44.3%

PD: 19.2%

AVS: 3.6%

+Eu: 2.8%

IC: 0.6%

CSX: 26.3%

M5S: 15.1%

Az/IV: 7.7%

Italexit: 1.9%

LEGGI ANCHE: Terzo Polo diventa il sesto polo e supera di poco il 7% ma per Bonetti di Iv non è una sconfitta