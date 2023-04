Fabio Testi, chi è l’attore latin lover anni Settanta: vita privata, storie, fidanzata, figli

Chi è Fabio Testi, attore italiano e latin lover anni Settanta. Per quasi cinquant’anni sui set di cinema e tv, ha ritrovato popolarità nel 2020 grazie alla sua partecipazione al GF Vip. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Fabio Testi, vita privata e carriera dell’attore celebre negli anni Settanta

Nato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, il 2 agosto 1941, Fabio Testi ha 81 anni ed è un ex attore italiano asceso al successo negli anni Settanta, noto anche per le sue tante storie d’amore con importanti donne dello spettacolo. Fa il suo esordio nel mondo del cinema nel 1966, quando lavora come controfigura in Il buono, il brutto e il cattivo, capolavoro di Sergio Leone. Trova il suo primo vero ruolo proprio grazie al padre dello Spaghetti Western, che gli da una chance in C’era una volta il west. La sua parte, tuttavia, viene tagliata in post-produzione. Dopo una serie di piccole parti, Testi trova la svolta nel 1970, quando ottiene un ruolo di primo piano ne Il giardino dei Finzi Contini, film di Vittorio De Sica che conquista il premio Oscar per il Miglior Film Straniero.

La sua interpretazione gli vale l’attenzione di registi italiani e internazionali, che lo lanciano in pellicole di grande spessore. Tra il 1971 al 1985 Testi recita in moltissimi film tra cui Addio fratello crudele, Camorra, L’importante è amare, Vai gorilla, I guappi, Revolver ed Enigma rosso. Alla sua carriera sul grande schermo, Testi ne alterna una in tv. L’attore ha ruoli di spessore in molte fiction e soap opera, tra cui Il ritorno di Sandokan, Sottocasa, Il falco e la colomba, Colpo di fulmine, La dottoressa Giò e il più recente Al di là del lago, nel 2011.

Una volta chiusa la sua carriera da attore, Testi ha cominciato a ritrovare smalto come personaggio televisivo, partecipando a diversi reality show. Nel 2003 partecipa alla primissima Isola dei Famosi, ma viene eliminato dopo appena 22 giorni da naufrago. Appena un anno dopo si avventura in Spagna, dove partecipa alla prima edizione della versione iberica del GF Vip, Gran Hermano Vip. Anche questa esperienza si conclude presto: Testi è il terzo eliminato, dopo 27 giorni in casa. Nel 2020 torna alla carica partecipando alla quarta edizione nostrana del Grande Fratello Vip. Stavolta l’attore si difende meglio, godendo di un po’ di ritrovata popolarità e resistendo nella casa per ben 71 giorni.

Vita privata: storie, fidanzata, figli

Nel corso della sua vita Fabio Testi si è rivelato un vero e proprio latin lover. Ha conquistato molte donne del mondo dello spettacolo famose anche a livello internazionale, che gli hanno donato una certa fama anche all’estero. Tra le sue storie più importanti ricordiamo quelle con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech, Anita Ekberg e Brooke Shields. La sua prima moglie è stata la nota stilista spagnola Lola Navarro, con la quale convola a nozze nel 1979. Dalla loro unione nascono tre figli, Fabio Jr, Thomas e Trini. Si sa molto poco sul loro conto, se non che lavorano con successo all’estero. Fabio si è inserito nel mondo della ristorazione a Shangai, Thomas lavora a Londra mentre Trini è invece a Salisburgo.

Nel 2015 Testi ha ritrovato l’amore accanto ad Antonella Liguori, gallerista molto più giovane di lui. I due si sposano a Capri e restano insieme per molti anni. Nel 2019, tuttavia, il loro amore si spegne, come spiega l’attore in un’intervista al settimanale Nuovo: “Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”. Non vi sono notizie, al momento, di nuove storie nella vita dell’attore.