Mattarella a Ravenna: come seguire la visita in diretta

Mattarella a Ravenna, come e dove seguire la visita in diretta

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ospite a Ravenna per seguire l’evento Estate 1922: attentato fascista alla libertà. Alle ore 11 avrà inizio la cerimonia per il centenario dell’assalto delle squadre fasciste guidate da Italo Balbo alla sede della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna.

Nell’attacco gli squadristi incendiarono e devastarono quello che era uno dei fulcri principali dell’opposizione al fascismo, in quello che lo stesso Balbo definì “un atto politico per dare agli avversari il senso del terrore”. È possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito del comune di Ravenna o in alternativa sulla pagina Facebook ufficiale. In alternativa, è possibile assistere alla cerimonia in diretta su Teleromagna, canale 14.

In cosa consiste la cerimonia? Il documentario e gli interventi

La cerimonia avrà inizio alle ore 11 al Teatro Alighieri, con la proiezione del documentario L’incendio alla libertà: l’assalto fascista alla cooperazione ravennate. In seguito, vi saranno una serie di interventi istituzionali da parte di rappresentanti del Comune di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e dell’associazione Legacoop Romagna. Parlerà anche Simona Colarizi, storica dell’Università La Sapienza di Roma.