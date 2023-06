Marta Fasciani è la fidanzata di Luis Sal, famoso youtuber. Vediamo meglio chi è.

Luis Sal, chi è la fidanzata Marta Fasciani

Marta Fasciani è la fidanzata di Luis Sal. Di lei non si sa molto, tranne che è una studentessa di 24 anni originaria de L’Aquila, che abita a Roma. Il loro primo anniversario l’hanno celebrato quest’anno, a metà febbraio, con un romanticissimo viaggio a Parigi.

La conoscenza tra i due

Stando a quando ha raccontato lo stesso Luis, la ragazza era riuscita a fare colpo sullo Youtuber rispondendo a una sua Instagram story, e da lì è partita la loro conoscenza (la ragazza avrebbe infatti commentato uno dei suoi video, attirando la sua attenzione).. Non è dato sapere dove i due si siano incontrati poi per la prima volta insieme, ma comunque hanno partecipato ad alcuni eventi pubblici e sfilate assieme.

Prima di lei, Luis aveva avuto una relazione con Lola, modella protagonista del videoclip di Coez La musica non c’è.

Chi è Luis Sal

Luis Sal è tra i protagonisti del podcast Muschio Selvaggio. Famoso Youtuber, nasce a Bologna nel 1997, dove attualmente vive. La sua passione per la telecamera e per i video in particolare gli è nata quando era solo un bambino e di questo hobby è riuscito a farne un lavoro. Oggi ha milioni di follower sia su YouTube che su Instagram. Il suo vero nome è Sergio Lerme.