Chi era Armando Sommajuolo, causa morte del giornalista di La7: vita privata, moglie, carriera

Il noto giornalista Armando Sommajuolo, storico volto del TG La7, è morto il 28 settembre 2023 all’età di 70 anni. Ne ha dato l’annuncio l’amico e collega Enrico Mentana, che lo ha salutato così sul suo profilo Instagram: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”. Non si hanno notizie, per il momento, circa le cause della morte del giornalista.

La carriera giornalistica di Sommajuolo, volto storico di La7

Nato a Roma il 12 gennaio 1953, Sommajuolo si avvicina al mondo del giornalismo televisivo verso la fine degli anni Settanta. Nel 1976 comincia a farsi le ossa a Teletevere, emittente privata romana di Fabrizio Menghini. Nel 1984 passa invece a Telemontecarlo, che nel 2001 diventa La7, canale in cui lavora fino all’anno del suo pensionamento, il 2015. Diventa ben presto uno dei volti più apprezzati e riconosciuti di TMC e La7, conducendo tutte le edizioni principali dei telegiornali della rete e anche diversi altri programmi come ad esempio la trasmissione culturale Tesori di famiglia e la trasmissione elettorale Zona Blu.

Armando Sommajuolo ha lavorato inoltre come inviato speciale, seguendo crisi internazionali in ogni parte del globo, dal Kosovo, all’Afghanistan, fino ad Ucraina e Pakistan. Il suo lavoro in zone di guerra gli è costato anche una citazione in giudizio nel 1996, per aver mostrato crude immagini di cadaveri nel suo servizio sulla prima guerra civile liberiana. Sommajuolo fu assolto nel 2003 “per l’intrinseco valore informativo delle immagini pur ponendosi, per le scene di violenza documentate, ai confini del limite massimo oltre il quale l’attività di informazione travalica l’indispensabile tutela, anche costituzione, della dignità delle persone”.

Con l’arrivo di Enrico Mentana a La7 nel 2010, Sommajuolo passa al magazine giornaliero LIFE, condotto al fianco di Tiziana Pannella. Durante i suoi ultimi anni a La7 continua a lavorare per il TG della rete, collaborando con la redazione esteri e conducendo il telegiornale, alternandosi a Mentana e a Gaia Tortora. Annuncia il suo ritiro il 24 aprile 2015, presentando i suoi ultimi due TG nel weekend successivo.

Vita privata, cosa sappiamo?

Le informazioni sulla vita privata di Armando Sommajuolo sono estremamente limitate. Il giornalista ha sempre tenuto a distanza la sua vita professionale e quelle dei suoi cari. In vita era sposato con una donna di nome Caterina Canovai, al suo fianco fino al giorno della sua scomparsa. Non è noto, al momento, se la coppia abbia mai avuto figli.