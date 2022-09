Negramaro a Saint Vincent: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Negramaro a Saint Vincent: il gruppo si esibisce in concerto nella città della Valle D’Aosta in occasione del loro tour 2022. In occasione dell’evento musicale sembrano essere disponibili gli utlimi biglietti per poter ascoltare la musica della famosa band.

Negramaro a Saint Vincent: scaletta delle canzoni

I Negramaro si esibiscono in concerto a Saint Vincent in Valle D’Aosta mercoledì 28 settembre 2022 in occasione del loro “Unplugged European Tour 2022”.

Ad annunciare, via social, la tournée è stato nei mesi scorsi lo stesso gruppo musicale. “Una nuova dimensione live – spiegava un comunicato – che offrirà alla band la possibilità di sperimentare nuove grandi soluzioni artistiche e al contempo (dopo oltre 15 anni di palazzetti, stadi e grandi venue) al pubblico la possibilità unica di vivere un contatto più diretto con lo show e con la musica dei negramaro”. Di seguito la scaletta delle canzoni portate sul palco dal gruppo:

Fino all’imbrunire

Ti è mai successo?

La prima volta

Estate

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ridammi indietro il mio cuore

Mi basta

Amore che torni

Attenta

Parlami d’amore

Per uno come me

L’Amore qui non passa

Solo per te

Solo 3 minuti /Sei

Pezzi di te

Lo sai da qui

Tutto qui accade

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Ci sto pensando da un po’

Senza fiato

Mentre tutto scorre

Nuvole e lenzuola

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare su ticketone.it gli ultimi. Il settore rimasto ancora disponibile è quello della Platea Centrale al prezzo di 59,80 euro. Le prossime tappe italiane del gruppo sono Lecce e Catania con due nuove date il 26 e il 29 ottobre.