È sempre Cartabianca, anticipazioni e ospiti 10 Ottobre 2023: gli argomenti della serata

È sempre Cartabianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 ottobre 2023. Questa sera su Rete 4 va in onda il prossimo appuntamento con il talk show di Bianca Berlinguer. Di cosa si parla questa sera?

È sempre Cartabianca, anticipazioni e ospiti del 10 ottobre 2023: i temi caldi della settimana

Questa sera, martedì 10 ottobre 2023, va in onda il prossimo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo È sempre Cartabianca, in programma come al solito alle 21.25 su Rete 4. La celebre giornalista e conduttrice è pronta ad affrontare gli avvenimenti più importanti di questa settimana, con un focus particolare sui recenti attacchi di Hamas contro Israele, che hanno scosso l’opinione pubblica e gli equilibri internazionali. Sono già oltre mille i morti nel riacceso conflitto israelo-palestinese: Berlinguer e i suoi ospiti discuteranno in puntata le possibili evoluzioni e conseguenze di questa guerra.

Si parlerà anche di molti argomenti di grande interesse per la politica nazionale negli ultimi giorni. Dal tema dell’immigrazione, alla Legge di Bilancio 2023, fino alle recenti polemiche con la magistratura. C’è spazio anche per la Guerra in Ucraina e per le ultime evoluzioni del conflitto contro la Russia. Berlinguer dedicherà inoltre un segmento del programma alla questione del cambiamento climatico. La giornalista discuterà con gli esperti la preoccupazione per le anomale ondate di calore delle ultime settimane, che seguono un estate molto più lunga del solito. Cosa si può fare per fermare questo preoccupante fenomeno?

Gli ospiti in studio, torna Mauro Corona: dove vedere il talk show?

Oltre ai tanti esperti di politica internazionale, cultura e spettacolo, nella puntata di stasera di È sempre Cartabianca sarà presente anche Mauro Corona, pronto al suo consueto confronto a distanza con Bianca Berlinguer. Sarà possibile seguire il talk show come al solito su Rete 4, ma anche in live streaming on demand su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche le precedenti puntate.