Caso Apostolico, Ruggieri: “I magistrati siano imparziali altrimenti si tingono di sospetto”

“Non c’è da scandalizzarsi per il video perchè erà già pubblico. Chi fa il giudice deve essere e apparire al di sopra delle parti“. Andrea Ruggieri, direttore de Il Riformista, con un passato in Forza Italia, interviene così, contattato da True-News.it, nel dibattito scatenato dal video che ritrae la giudice Iolanda Apostolico in una manifestazione pro-migranti (e anti Salvini) del 2018.

Ruggieri: “Le polemiche sono legittime perchè un giudice non deve solo essere ma anche apparire al di sopra delle parti”

Apostolico è la giudice del Tribunale di Catania che ha giudicato illegittime alcune parti del decreto “Cutro”. Scatenando le polemiche della maggioranza e la volontà del ministro Nordio di impugnare la sentenza. Accuse di partigianeria, volate da tutte le bocche del centro-destra, a partire dal premier Meloni fino a Matteo Salvini. Che, dopo l’uscita del video, tuona ancora più forte contro Apostolico. Ruggieri si aggiunge al coro: “Le polemiche sono legittime perchè un giudice non deve solo essere ma anche apparire al di sopra delle parti. Squalifica e tinge di sospetto sè stesso, la categoria cui appartiane e i provvedimenti che prende. Fare il magistrato è difficile per questo. Bisogna astrarsi dagli schieramenti”.

(articolo in aggiornamento)