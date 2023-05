Conte contro la Meloni durante un comizio a Catania: poi annuncia su TikTok un corteo di protesta a Roma

Conte ha approfittato di un comizio a Catania per attaccare ancora una volta il governo Meloni sui fondi del Pnrr. Inoltre, il leader del Movimento 5 Stelle ha dato appuntamento ai suoi sostenitori su TikTok per un corteo di protesta a Roma il prossimo giugno.

Conte contro la Meloni durante un comizio a Catania

Giuseppe Conte è stato a Catania, in piazza Dante, per supportare la candidatura di Maurizio Caserta, candidato unico del fronte progressista in città, in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio. Le prime parole sono state sul Pnrr e la possibilità di perdere l’occasione di sfruttare i fondi da parte del Governo Meloni: “Non possiamo permettere che le risorse del Pnrr vadano perse – ha Conte – ma l’arroganza del silenzio, di chi vuole gestire, far da sè, e sta dilapidando queste risorse. Con il Pnrr stiamo perdendo, ed è imperdonabile, una grande opportunità ma di compenso, con il progetto dell’autonomia differenziata, stiamo realizzando il disastro del Paese, stiamo distruggendo l’unità e la coesione di questo nostro Paese”.

“Per 5 o 6 volte, in Europa, in tutti i passaggi in cui i parlamentari di Giorgia Meloni hanno dovuto votare – ha aggiunto l’ex premier – e pronunciarsi per i fondi del Pnrr, si sono astenuti. Il che significa che se si fossero tutti astenuti non avremmo mai avuto quei soldi. Oggi li stanno gestendo e li stanno gestendo male”.

Il leader dei 5 Stelle annuncia su TikTok un corteo di protesta a Roma

Il leader del Movimento 5 Stelle ha dato appuntamento su TikTok a Roma il 17 giugno per un corteo di protesta: “Il Governo Meloni ha introdotto maggiore precarietà, sempre più contratti a termine e voucher, e in più ha tagliato la spesa sociale per le persone in difficoltà, accusandoli di essere divanisti. In compenso hanno trovato soldi per maggiore forniture militari per la guerra in Ucraina. Ritroviamoci il 17 giugno a Roma, partiremo da piazza della Repubblica, sfileremo in corteo e ci ritroveremo a largo Corrado Ricci”.