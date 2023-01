Juventus, le parole di Allegri in vista del Monza: “Vlahovic e Pogba a disposizione”

Per la terza volta in stagione, la Juventus di Allegri affronterà il Monza di Palladino. I bianconeri, in casa, dovranno trovare la vittoria dopo le ultime due uscite in campionato, con una sconfitta contro il Napoli e un pareggio contro l’Atalanta. L’obiettivo è quello di ritrovare i 3 punti senza subire gol, anche per cercare di accorciare il distacco tra le prime.

In tutto questo, continua ad esserci movimento per quanto riguarda il caso plusvalenze che ha danneggiato i bianconeri.

Juventus-Monza, parla Allegri

Tra il match d’andata in Serie A e lo scontro agli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Juventus e Monza si tratta di una vera e propria sfida. I brianzoli vantano il successo per un gol a zero all’andata, mentre in Coppa si sono arresi per 2-1. Il gol non è mai mancato e la 20° giornata potrebbe ostacolare, e non poco, i piani della Vecchia Signora.

Pertanto, Massimiliano Allegri ha parlato in vista del match. Il tecnico livornese potrà contare su alcuni recuperati:

“Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa no perché ha un affaticamento al flessore della gamba operata, ma è normale dopo l’infortunio lungo che ha patito. Con la Lazio giovedìtornerà. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, ha fastidio, ma con Lazio dovrebbe già esserci anche lui. Bonucci è in ritardo di condizione, ci vuole tempo. McKennie non ci sarà, è al centro delle voci di mercato. Credo che la società abbia già trovato accordo per la cessione con l’altro club. Non so se andrà in porto ma è un giocatore sul mercato, quindi non mi sembra giusto farlo giocare”.

Tante anche le domande relative all’umore dei giocatori e al mercato, ormai prossimo a concludersi:

“Non ci saranno rinforzi sul mercato. A destra, senza McKennie, abbiamo Cuadrado, De Sciglio e Soulé. Eventualmente possiamo anche cambiare assetto”.

Come sempre, l’allenatore della Juventus non si è scomposto e si è detto concentrato per la gara di domani, Domenica 29 Gennaio, alle ore 15:00. Dopodiché si penserà alle prossime avversarie.

