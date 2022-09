Ricordi, Pinguini Tattici Nucleari: testo e video del nuovo singolo del gruppo

Ricordi, Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo brano del gruppo è uscito in radio e on line. Ecco il testo e il video della canzone.

Ricordi, Pinguini Tattici Nucleari: è uscito in radio e on line il nuovo singolo del gruppo. Al centro del nuovo brano c’è una storia d’amore e di speranza ma allo stesso tempo anche di sofferenza come ha raccontato Riccardo Zanotti della band.

Ricordi, Pinguini Tattici Nucleari: testo

Ricordi è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. La canzone è uscita in radio e on line venerdì 23 settembre 2023. Al centro del brano c’è una storia d’amore e di speranza.

A proposito del singolo, il leader dei Pinguini Riccardo Zanotti racconta: “Ricordi è una canzone a più strati. A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza. Talvolta i ricordi sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche in un rapporto di coppia. Una storia d’amore è per definizione storia condivisa, storia d’insieme, e i ricordi sono i mattoni con cui questa si costruisce.

È solo nella memoria di momenti belli che il peso di un futuro incerto può trovare sostegno e sollievo. Nella canzone una coppia si trova a ripercorrere i propri istanti migliori, insieme ai più difficili e ai più divertenti. Versano in una situazione di grande sconforto: a causa di una malattia neuro degenerativa lei sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Qualche ricordo è frammentato, qualcuno è sbiadito, ma tutti tornano in qualche modo vivi nel momento in cui lui glieli rievoca con piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani.”

Di seguito ecco il testo del brano:

Nel cuore hai solamente foto di paesaggi

E non c’è posto per le tue foto con me

In auto dormi ed io non riesco a non guardarti

Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guard rail

Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze

Tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel

Spaccami come Hendrix con la Stratocaster

Fai uscire le mie ansie, ma non chiedi il cachet

Sulle tue gambe ho letto il senso della vita

Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud

È meglio se restiamo amici come prima

Ma poi facciam mattina per parlare di noi

Noi siamo giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (eh-eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Nel feed hai solamente foto di paesaggi

E forse è perché sei un paesaggio pure tu

E con i piedi mi disegni i dinosauri

Sopra il vetro dell’Audi non la pulirò più

E do il tuo nome a un uragano tropicale

Ogni telegiornale poi parlerà di te

Sai che si nasce soli e si muore solisti

Ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band e

Noi siamo giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (eh-eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi

Con te inizia la Belle Époque, che tempismo, o’clock

Bel teppismo black bloc che c’hai

Sei la storia, Marc Bloch, un momento amarcord

Dai, scambiamoci tutti i guai

Come Jack on the rock dammi un viaggio on the road

Posti che non hai visto mai

Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di Spock

Lasci il segno dovunque vai

Noi siamo giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (eh-eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Il video del nuovo singolo del gruppo

