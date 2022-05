Michele Merlo era un artista, ex Amici e X Factor, venuto a mancare nel giugno 2021 all’età di 28 anni. Ma chi è oggi la fidanzata di Michele Merlo Luna Shirin Rasia?

Michele Merlo, fidanzata: chi è Luna Shirin Rasia

Luna Shirin Rasia è stata la fidanzata di Michele Merlo, gli è stata accanto durante gli ultimi momenti di vita. Luna e Michele avevano vissuto insieme una storia d’amore molto intensa, purtroppo troncata a causa della malattia di Michele.

A soli 20 anni Luna si è trovata ad affrontare una situazione e un dolore molto difficile.

Sulla vita privata di Luna Shirin Rasia ad oggi non si sa moltissimo, se non che è una studentessa di culture pratiche della moda all’Università di Bologna presso la sede di Rimini. Originaria del Venezuela, lavora come modella per alcuni capi di abbigliamento e la sua storia d’amore con Michele Merlo è durata circa un anno.

Le dichiarazioni di Luna al funerale

Il giorno del funerale dell’artista prematuramente scomparso, Luna ha salutato Michele con parole molto commoventi. “L’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai”.