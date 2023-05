Verissimo, Paola e Chiara: il nuovo singolo e il loro rapporto

Spesso luogo di inattese confessioni, Verissimo ha ospitato anche Paola e Chiara, pronte a presentare il loro ultimo singolo, dal titolo Mare Caos.

Le due artista si sono però lasciate andare ad altre dichiarazioni.

Verissimo, le parole di Paola e Chiara

Un duo musicale che da anni fa parlare di sé. Formato nel 1996 da Paola e Chiara Iezzi, due sorelle con la medesima vocazione: fare della musica la loro vita. Eppure, a Verissimo, hanno raccontato anche di alcuni alti e bassi, in grado di allontanarle non soltanto sul piano artistico e professionale, ma anche personale.

Dopo tante indiscrezioni sulla loro vecchia – e ormai passata – separazione, le due hanno voluto chiarire quanto successo:

“Non è vero che non ci sopportavamo più, ma sicuramente ci sono stati dei momento critici. Abbiamo capito che ci serviva l’occasione per capire chi fossimo come singole persone. Per alcuni anni a Natale non ci siamo nemmeno viste. Ma la distanza è servita a farsi sentire ancora più vicine dopo. Chiedevamo sempre ai nostri genitori l’una dell’altra”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Un distacco che le ha aiutate a capire quanto l’una fosse importante per l’altra.

E infatti, a distanza di 10 anni dal loro scioglimento ufficiale, le sorelle Paola e Chiara (49 anni una e 50 l’altra) sono tornate in grande spolvero presentandosi, insieme, al Festival di Sanremo 2023 con il loro pezzo “Furore”. Da lì sembra che le due siano pronte a ricominciare da dove tutto si è interrotto.

L’ultimo singolo: Mare Caos

Oltre a raccontare di loro stesso sul piano intimo e personale, Paola e Chiara hanno voluto presentare la loro ultima creazione, che conferma a tutti gli effetti la loro voglia di tornare a cantare e a spalleggiarsi.

Ad aggiungersi alla lista delle new entry del mese di Maggio ecco allora anche Paola e Chiara, sorelle che tornano a raccontarsi con Mare Caos, ultimo singolo prodotto.

LEGGI ANCHE: Paola e Chiara oggi “sorelle ribelli” e icone pop: chi sono, successi, “Per sempre”.