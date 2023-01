The Voice Senior 2023, seconda puntata 20 gennaio: anticipazioni, cast, coach

The Voice Senior 2023, anticipazioni della seconda puntata del 20 gennaio. Va in onda su Rai 1 il secondo appuntamento con il talent show condotto da Antonella Clerici. Chi sono i coach? Cosa sappiamo del cast di concorrenti? Cosa ci aspetta questa sera?

The Voice Senior 2023, seconda puntata 20 gennaio: anticipazioni e coach

Dopo il successo della puntata d’esordio, il 20 gennaio torna The Voice Senior 2023, con la seconda puntata del talent show Rai per artisti over-60. L’appuntamento con lo spin-off di The Voice of Italy, presentato da Antonella Clerici e i suoi coach è per le 21.25 su Rai 1. È inoltre possibile seguire il programma anche in streaming su RaiPlay. Anche questa sera la puntata sarà dedicata alle Blind Audiction, durante le quali i capisquadra, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri, selezioneranno i concorrenti per i propri team. I coach assisteranno alle esibizioni degli artisti di spalle e potranno giudicarle solo in base alle loro voci. Solo con almeno un “sì” da parte loro i cantanti over 60 potranno passare alla fase successiva. Premendo il pulsante posto di fronte a loro, i caposquadra potranno voltarsi per offrire un posto in squadra all’artista. Se più di un coach decide di girarsi, sarà il concorrente a scegliere con chi partecipare alla competizione.

Le squadre finora, il cast del programma

Nel corso della prima puntata del 13 gennaio, i quattro coach hanno cominciato a selezionare i propri talenti. Gigi D’Alessio ha accolto Annalisa Beretta, Marco Rancati e Tatiana Paggini. Il team di Loredana Bertè è invece composto da Lisa Manosperti, Stefano Peli e Diego Vilardo. I Ricchi e Poveri hanno la squadra più numerosa al momento, con quattro artisti: Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni e Amelia Milella. Solo un sì, invece, per Clementino, che ha preso in squadra la coppia formata da Lauro Attardi e Gabriele Iaconis.