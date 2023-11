Young Sheldon, la settima sarà l’ultima stagione: lo spin-off finirà nel 2024

Young Sheldon, la settima stagione sarà l’ultima: lo spin-off di The Big Bang Theory verso la chiusura nel 2024. Il prequel dedicato a Sheldon Cooper e alla sua famiglia si avvia verso il finale: “È stata un’esperienza meravigliosa”.

Si chiude il ciclo di Young Sheldon, dopo anni di enorme successo sul piccolo schermo la CBS annuncia che la settima sarà l’ultima stagione della serie. Il prequel spin-off di The Big Bang Theory con protagonista un giovane Sheldon Cooper e la sua famiglia, in tv dal 2017, arriverà alla sua conclusione nel 2024. La settima ed ultima stagione di Young Sheldon sarà più breve rispetto alle precedenti, anche a causa dei mesi di scioperi che hanno paralizzato Hollywood. Avrà solo 14 episodi, l’ultimo dei quali sarà un finale di un’ora che andrà in onda il 16 maggio 2024.

Le dichiarazioni di CBS e dei produttori: “È stata un’esperienza meravigliosa”

Finisce così quindi una delle serie più amate di CBS degli ultimi tempi, che ha dimostrato di poter rivaleggiare con il suo “fratello maggiore” in fatto di gradimento. Secondo i dati dell’emittente americana, Young Sheldon ha mantenuto una media di 11 milioni di spettatori ad episodio nelle valutazioni Live+35 multipiattaforma.

“Come prequel di una delle più grandi serie comedy, Young Sheldon ha dimostrato che il fulmine può colpire due volte lo stesso punto” –spiega la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach– “Si è distinta per un cast straordinario che si è sentito come una famiglia fin dal primo momento in cui li abbiamo visti sullo schermo e ha dato vita ai personaggi con storie uniche e intense che hanno attirato il pubblico fin dall’inizio. Estendiamo un sincero ringraziamento ai produttori esecutivi Chuck Lorre, Steve Molaro e Steve Holland e a tutto il team di sceneggiatori e produttori per le sei meravigliose stagioni. Non vediamo l’ora di vedere la loro ultima stagione e di darle il giusto commiato con i migliori episodi che i loro fan potranno godersi“.

Da parte loro Lorre, Molaro e Holland si son detti entusiasti di aver lavorato alla serie: “Essere in grado di raccontare l’origine di Sheldon Cooper e di espandere la storia per includere l’intera famiglia Cooper è stata un’esperienza meravigliosa. Siamo grati ai nostri fan per aver accolto questo capitolo dei Cooper nel corso di sei stagioni e, a nome dell’intera famiglia ‘Young Sheldon’, siamo entusiasti di condividere con voi quest’ultima stagione”.