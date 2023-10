Elenoire Ferruzzi attacca il GF: “La produzione non mi ha tutelato”

L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi attacca il GF: “Ho perso soldi e lavoro, la produzione non mi ha tutelato”. L’artista, ospite a Turchesando, si scaglia contro gli autori e Alfonso Signorini: “Mi hanno dato in pasto all’Italia”.

Elenoire Ferruzzi attacca il GF, le accuse dell’artista: “La produzione non mi ha tutelato”

Elenoire Ferruzzi, nota artista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha parlato spesso della nuova edizione del GF nelle ultime settimane. Ospite del programma radio Turchesando, l’ex gieffina stavolta si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, parlando delle occasioni lavorative bruciate proprio a causa della sua partecipazione al reality show. A sua detta, gli autori l’hanno messa alla berlina danneggiando la sua reputazione: “Sì è vero che ho perso soldi. Nel senso che sono stati disdetti molti lavori ed eventi dopo il GF Vip. Perché la mia immagine è stata volutamente associata ad un evento brutto accaduto nella casa del Grande Fratello. L’hanno volutamente palesato e messo in pasto a tutta Italia. Altri eventi accaduti molto spiacevoli e disgustosi sono stati coperti, perché le persone che li avevano compiuti interessava a loro tenerli dentro. Mai stati punti, mai e poi mai”.

Per Ferruzzi il GF avrebbe dovuto proteggerla: “Io non sono assolutamente stata tutelata da quella produzione. Mi hanno messa in pasto ad un’Italia che mi ha uccisa mediaticamente per un anno. Non si fa con una persona. Palesare un gesto che ho commesso, che non era da fare, ma lasciarmi in pasto…”.

La delusione per i commenti di Signorini: “Ha buttato fango sui partecipanti”

Nel corso dell’intervista, Elenoire Ferruzzi si lascia anche scappare un commento su un Alfonso Signorini, che in una recente intervista a Verissimo ha dato la colpa al cast per la “deriva trash” del Grande Fratello: “Poi oltretutto terminata la produzione buttare fango addosso a noi partecipanti con i quali hanno mandato avanti una trasmissione per ben otto mesi con ascolti da record è inaccettabile, non è umano. Non ce l’ho con lui perché ho fatto quel programma grazie a lui. Perché lui deve rendere conto a delle persone e non decide tutto. Però tutto il resto che è accaduto dopo è inaccettabile. Se al mio posto ci fosse stata una persona più debole, avrebbe compiuto chissà quale gesto. Non ho fatto fuori nessuno è stato un gioco. Non ho mica aggredito qualcuno”.