Damiano Schiozzi, chi è il figlio di Jane Alexander: vita privata, carriera, età

Chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della nota attrice televisiva, lanciata verso la fama nei primi anni Duemila da Elisa di Rivondosa. Cosa sappiamo di suo figlio?

Chi è Damiano Schiozzi, figlio di Jane Alexander: vita privata, carriera

Nato nel 2003, Damiano Schiozzi Alexander ha 20 anni ed è il figlio della nota attrice televisiva Jane Alexander e del suo primo marito, Christian Schiozzi. I suoi genitori si incontrano per la prima volta sul set della serie che lancia sua madre verso la popolarità, Elisa di Rivombrosa: “In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell’ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C’era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io”.

Molto legato a sua madre, è andato a vivere con lei dopo il divorzio: “È successo da sé, una volta che mi sono separata dal padre e siamo rimasti noi. Devo dire che mi piace questa cosa. E anche a lui, credo. Funzionerà ancora per un po’”. Intervistata ad Uno Weekend, Jane Alexander ha parlato delle tipiche difficoltà nel rapporto tra una madre e suo figlio maggiorenne: “Secondo me lui non può permettersi di dire ‘faccio come mi pare perché sono maggiorenne’, abita a casa mia, è sotto al mio tetto e come diceva la mia mamma fa quello che dico io. Mi ricordo quando avevo io 18 anni: sicuramente non ero una che si comportava proprio benissimo, sono sempre una teenager”.

La carriera da attore e i social

Damiano ha scelto di seguire le orme di sua madre e di provare ad affermarsi come attore. Studia recitazione da diverso tempo e ha già cominciato a farsi le ossa con qualche piccolo ruolo. Nel 2017 ha recitato con Mark Wahlberg in All the money in the world, diretto da Ridley Scott. Si sa molto poco circa la sua vita privata, ben protetta dagli occhi impiccioni dei media. Il suo profilo Instagram ha quasi 9mila follower ed è un buon modo per dare un piccolo sguardo nella sua quotidianità.