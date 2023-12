Doc 3 al Cinema con le prime puntate: quando e dove arriva nelle sale?

Doc 3 arriva in anteprima ed esclusiva al Cinema prima della messa in onda su Rai 1. I biglietti della prevendita sono già disponibili on line. Ecco quando esce.

Doc 3 al Cinema con le prime puntate

Doc – Nelle tue mani arriva con la sua terza stagione sempre su Rai 1 a partire dall’11 gennaio 2024. Il medical drama targato Rai, ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni, ha conquistato il paese e sono in molti in attese delle nuove puntate. Per questo, è prevista l’uscita al Cinema in anteprima dei primi episodi.

Quando e dove arriva nelle sale?

Le prime immagini e il primo episodio della terza stagione arriveranno al Cinema il 18 e 19 dicembre ma non in tutti i circuiti perché l’esclusiva è delle sale Uci Cinemas. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili on line.

Le anticipazioni per la prossima stagione: “Nuovi arrivi e nuovi inizi”

Manca poco meno di un anno, quindi, al ritorno in tv di Doc. Negli ultimi mesi, diversi attori del cast hanno confermato la loro presenza nella prossima stagione. Oltre ovviamente ad Argentero, anche Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Matilde Gioli faranno di nuovo parte del cast. Ancora poche notizie per Marco Rossetti che, nonostante il pubblico abbia apprezzato molto il suo cupo Damiano, per ora si è tenuto sul vago.

Ci saranno anche molte new entry, come confermato dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli in un’intervista a Fanpage.it dello scorso marzo: “Fa parte del format. Come nei veri ospedali, c’è sempre un turnover. Questo permette di mantenere un’identità di serie e nello stesso tempo avere freschezza ogni stagione. Ci saranno nuovi specializzandi, cambiamenti e nuovi ingressi“. Arlanch e Rispoli hanno provato anche a svelare qualche dettaglio sulla possibile trama della stagione, pur specificando che si tratta di un progetto ancora in divenire: “Vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario. Dal punto di vista sentimentale abbiamo già sul tavolo un’idea, ma dobbiamo vedere dove ci porterà la storia. In questo momento rischiamo di dire una cosa, che tra due settimane abbiamo cestinato. Stiamo pensando a esplorare un nuovo inizio per ogni personaggio dopo la pandemia. Come se la vita ricominciasse finalmente per tutti, con nuove partenze e possibilità“.