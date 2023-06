Roma Pride 2023: programma, orari, slogan, percorso e gli ospiti del corteo

Roma Pride 2023: sabato 10 giugno è previsto il corteo della comunità Lgbtq+. Si scende in strada dopo le polemiche a causa del patrocinio tolto da parte della Regione Lazio. Ecco il programma e il percorso della parata.

Roma Pride 2023: slogan

Sabato 10 giugno 2023 è in programma il Roma Pride con lo slogan “queeresistenza”. “Porteremo in piazza un milione di persone, non è impossibile “, fanno sapere dall’organizzazione. Sono oltre venti le associazioni del Coordinamento Roma Pride, dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ad Arcigay Roma, passando per l’Associazione Nazionale per le Sessualità e le Identità Consapevoli. “Lo slogan testimonia la nostra anima antifascista. Parla alla comunitàLGBT+ ma vogliamo che tutta la cittadinanza si unisca a noi “ , spiega Colamarino. “Siamo capaci di organizzare un grande evento internazionale, ma anche di salire sulle barricate per difendere i nostri diritti. Nel corso del 2023 il nuovo governo ha attaccato frontalmente la nostra comunità, dalle famiglie arcobaleno a cui è stato tolto il diritto di trascrivere i propri figli all’anagrafe, al nuovo reato sulla gestazione per altri. Per noi resistere è affermare il diritto di esistere”.

Roma Pride 2023: programma, orari e percorso

Per il raduno l’appuntamento è alle 15 in piazza della Repubblica e il corteo, informano Atac e Roma Mobilità, procederà lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Destinazione finale: sotto il Campidoglio in piazza Madonna di Loreto. Prima ci sarà la parata e poi lo show sul palco: il Roma Pride After Party, lo show serale ed ufficiale accolto dal festival rock internazionale Rock a Roma, con più di una cinquantina di personaggi del mondo dello spettacolo. L’evento si svolgerà all’Ippodromo Capannelle dalle ore 20.00.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Gli ospiti del corteo

Tra gli ospiti ci saranno i rappresentanti delle istituzioni come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, anche le madrine del Roma Pride, Paola & Chiara, con la loro canzone “Furore” scelta come inno della manifestazione. Previsto poi lo show di Elecktra Bionic ( Drag Race Italia season 1) La Diamond ( Drag Race Italia season 2), La-Sheeva, Farida Kant, Panthera Virus, Le Riche, Melissa Bianchini, Nehellenia, Skandalorsa Von Thor, Aura Eternal, Mistyka, Mylonga, Obama.