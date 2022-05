Maria Nazionale, oggi: marito, dove vive e canzoni della cantante napoletana

Maria Nazionale è una cantante ma anche attrice di origini napoletane che ha avuto grande successo soprattutto negli anni novanta. Poi, ha avuto ruoli in film di spessore vincendo anche premi.

Maria Nazionale, oggi: marito e dove vive

Maria Nazionale è nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 31 luglio 1969 ed è una cantante e attrice italiana. La sua vita sentimentale è stata colpita da un lutto perché è stata sposata con Franco Chiaravalle fino alla sua morte appunti. I due hanno avuto un figlio, Antonello, nato nel 1989. Maria Nazionale ha poi avuto un secondo figlio, Manuel, nato nel 2010, dal suo compagno e manager Francesco Sigillo, contrabbassista. Per vivere a meglio la sua carriera ha lasciato la sua terra per trasferirsi a Milano.

Nella sua carriera non solo musica ma anche cinema: la sua partecipazione nel film di Gomorra, regia di Matteo Garrone, tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano, le valso un David di Donatello nel 2009 come miglior attrice non protagonista. Nel 2022 la sua interpretazione nella pellicola cinematografica Qui rido io le vale una nomination come migliore attrice non protagonista ai David di Donatello.

Canzoni della cantante napoletana

Ha partecipato e debuttato al Festivalbar 1986 con Ragazzo solo e a Viva Napoli nel 2000 con le canzoni Napulitanata e I’ te vurria vasà. Ha collaborato molto con Nino D’Angelo: insieme hanno inciso il brano Senza giacca e cravatta. Alla fine del 2009 ha recitato in Lacreme Napulitane di Mario Merola. Poi ha partecipato di nuovo al Festival di Sanremo 2010 con il brano Jammo jà. Nel 2013 è tornata di nuovo al Festival di Sanremo con i brani È colpa mia e Quando non parlo. Nel 2020 un nuovo singolo Sembrava tutto perfetto, un brano che affronta ancora una volta la «lotta tra cuore e razionalità».

Ecco le su canzoni che più hanno fatto successo: su tutte Ragione e sentimento, poi Ciao Ciao, Storie piccerelle, Jammo jà, È colpa mia