Frana a Lecco sulla Sp 72: strada chiusa. Nessun ferito

Frana a Lecco. Venerdì 19 maggio, intorno alle ore 10, è crollata la volta di una galleria lungo la strada provinciale 72 tra Varenna e Lierna, in provincia di Lecco, nel tunnel di Fiumelatte.

Il crollo non ha provocato feriti, né danni a veicoli in transito ma parte del maltempo è arrivato anche al Nord Italia.

Frana a Lecco sulla Sp 72: strada chiusa

Sono stati allertati i Comuni ed il sistema di Protezione Civile, la Prefettura di Lecco ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi. La strada provinciale è stata chiusa e Regione Lombardia fa sapere che sono in corso le verifiche strutturali e la programmazione degli interventi per la messa in sicurezza. La viabilità alternativa è sulla SS 36 uscita Bellano a nord e Abbadia Lariana a sud.

Bloccati anche i treni lungo la linea Lecco Tirano tra Varenna e Lierna. “La protezione civile regionale e i volontari – ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa -sono pronti per raggiungere il luogo in caso di necessità. Stiamo comunque monitorando costantemente la situazione con la sala operativa regionale”.

Verifiche in corso

Sono attualmente in corso tutte le verifiche e sul posto i tecnici della Provincia di Lecco, i vigili del fuoco con il supporto delle squadre SAF (speleo alpino fluviali) per le verifiche della zona dove si è staccata la frana. Presenti anche le Forze dell’Ordine ed i tecnici di RFI.