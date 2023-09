Gessica Notaro, chi è: marito, delfini, storia dell’aggressione e Miss Italia

Gessica Notaro è la donna che qualche anno fa è stata sfreggiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato. In seguito a diverse operazioni, la vita di Gessica non solo è andata vanti ma è riuscita a realizzarsi sia professionalmente sia personalmente.

Gessica Notaro, chi è: vita privata e fidanzato

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 a Rimini argentina e papà calabrese. La sua vita non è stata semplice: il papà di Gessica è morto per un tumore e uno dei suoi due fratelli purtroppo si è tolto la vita nel 2011. Nella vita sentimentale dopo la tragica relazione finita con Edson Tavares ha avuto una storia con il cubano Allen Esposito Linares, storia che però si è conclusa nel 2019. In seguito, è arrivato Filippo Bologni nel 2020 e i due il 18 settembre 2023 si sono sposati.

Marito e matrimonio

Gessica Notaro e Filippo Bolognini, 33 e 29 anni, si sono detti sì e sono diventati marito e moglie. Il matrimonio si è svolto nella reggia di Venaria Reale davanti a 500 invitati, fra familiari, amici e vip. La loro storia d’amore è iniziata nel 2020: da allora vivono a Rimini, città di origine di lei.

Televisione

La sua avvenuta in televisione l’ha portata anche a nel gruppo Del Barrio e, nel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida, un inno alla sua voglia di vivere. Nel 2018 è concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei.

Dopo la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, ha deciso di dedicarsi alla sua passione ed è diventata addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini, “uno dei lavori più belli al mondo” dichiara in seguito.

Gessica Notaro: storia dell’aggressione

La vita di Gessica è stata segnata per sempre il 10 gennaio del 2017. Sotto casa venne aggredita dall’ex compagno Edson Tavares, che la sfregia al volto con dell’acido. Sono seguite diverse operazioni chirurgiche. Tutto il viso è stato colpito, ma l’occhio sinistro è stato particolarmente lesionato (infatti Gessica porta sempre una benda). Dopo il tragico evento, Gessica è riuscita a rialzarsi: “Allo specchio, grazie ad alcune parti del viso armonizzate dalla chirurgia, mi trovo più bella di prima”, ha raccontato in una recente intervista al settimanale Grazia.

“Tavares è stato l’amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo. Quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo. (…) Lui mi ha detto: ‘me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito’“, ha raccontato la ragazza in aula durante il processo.

Miss Italia

La partecipazione a Miss Italia nel 2007 come Miss Romagna è stata il suoi trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Anche se non arrivò al vittoria, ha poi preso parte a diversi programma televisivi come Quelli che… e Ciao Darwin.

