Milano, ragazza mangia il tiramisù e muore: cause e indagati con il prodotto ritirato dal Ministero della Salute

Milano, ragazza muore dopo aver mangiato un tiramisù in un ristorante vegano. Dopo il decesso della 20enne, il Ministero della Salute ha provveduto immediatamente al ritiro di quel prodotto in tutti i ristoranti e negozi italiani.

Milano, ragazza mangia il tiramisù e muore: cause

Una ragazza di 20 anni è morta a Milano dopo aver consumato un tiramisù in un ristorante vegano di Milano in zona Garibaldi. La 20enne si è spenta dopo dieci giorni di coma all’ospedale San Raffaele a causa di uno shock anafilattico. Il pm Luca Gaglio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. Il sospetto che il dolce contenesse tracce di latte a cui la ragazza era allergica fin dalla nascita. Inoltre, sarebbero state trovate pure tracce di uovo nella maionese, prodotta dal locale, usata per condire un panino che la giovane ha mangiato precedentemente.

Gli indagati con il prodotto ritirato dal Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha deciso per il “richiamo” del ‘Tiramisun’ da tutti i negozi e ristoranti. “Prodotto che può contenere tracce di latticini – si legge nella scheda del ministero – Si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”. Il prodotto è stato ritirato da 63 negozi e ristoranti italiani per la “presenza di allergene”, ovvero in questo caso di “proteine del latte” non indicate nell’etichetta.

Gli indagati per la morte della 20enne sono quattro: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell’azienda, la Glg srl, con sede nel Milanese, che produceva quel ‘Tiramisun vegano’ con marchio Mascherpa.

