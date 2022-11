Diana Del Bufalo ha la sindrome di Tourette: la confessione dell’attrice e di cosa si tratta

Diana Del Bufalo soffre della sindrome di Tourette. La stessa attrice romana si è confessata in un'intervista.

Diana Del Bufalo ha confessato di soffrire della sindrome di Tourette. L’attrice ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo dal programma talent della Mediaset Amici. Poi si è divisa tra televisione e cinema.

Diana Del Bufalo ha la sindrome di Tourette

L’attrice Diana Del Bufalo ha confessato in un’intervista di soffrire della sindrome di Tourette: «Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello – ricorda al Corriere della Sera – Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori.

La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali».

Inoltre, l’attrice romana si racconta ed in particolare svela qualche dettaglio del suo carattere: «Il fatto di essere sovraeccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola, una scuola inglese, campagnola (l’istituto privato Britannia International School of Rome, ndr).

Non andavo bene, sbagliavo i verbi. Da allora sono insicura, ma so di essere anche carismatica. L’ambizione però è un’altra cosa, è la cazzimma. No,non ce l’ho, io voglio solo stare sul prato sotto il mio albero di noce con il mio cane».

Sindrome di Tourette: di cosi si tratta

La sindrome di Tourette è una condizione neurologica che induce la persona che ne è affetta a produrre movimenti involontari causati dal sistema nervoso centrale.

I cosiddetti “tic” possono essere di vario tipo: dai suoni ai movimenti e gesti. Spesso in chi ha la sindrome di Tourette, i movimenti possono essere acuiti da situazioni di particolare stress e stanchezza e tendono a presentarsi durante tutto l’arco della giornata.

LEGGI ANCHE: Milano, ragazzo investito in bicicletta da un tram: muore a soli 14 anni