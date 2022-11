Milano, ragazzo investito in bicicletta da un tram: muore a soli 14 anni

Milano, ragazzo investito mentre era in bicicletta da un tram in corsa. Un tragico incidente che si è consumato nella mattinata di martedì 8 novembre 2022. Una giovane vita si è spezzata per sempre.

Milano, ragazzo investito in bicicletta da un tram

Un tragico incidente a Milano nella prima mattinata di martedì 8 novembre 2022 alle ore 8.20: un ragazzo minorenne in bicicletta è stato investito da un tram della linea 16 in via Tito Livio, a due passi da piazza Insubria.

Dalle prime informazioni che sono arrivate, sembra che fosse diretto a scuola e stesse attraversando i binari con la bici, proprio mentre sopraggiungeva il tram con l’autista che senza dubbio non ha fatto in tempo a fermare il mezzo ed evitare così il tragico impatto. In seguito, è stata bloccata la circolazione del traffico da via Monte Velino a via Tito Livio.

Muore a soli 14 anni

Il ragazzo investito dal tram aveva solo 14 anni e la sua vita si è spezzata per sempre.

ATM, in una nota, esprime “profondo cordoglio per il tragico incidente di stamattina”. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 così come i Vigili del Fuoco per poi estrarre il corpo del minorenne. I rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.

