Graduatorie Gps 2022, pubblicazione online sui siti degli istituti scolastici

Graduatorie Gps 2022: ecco le varie liste che in queste ore vengono pubblicate sui siti dei vati istituti scolastici. Ecco dove e come.

Graduatorie Gps 2022: in queste ore sono in pubblicazione i vari elenchi regionali per tutti quelli che hanno presentato la domanda in tempo utile. C’è anche la possibilità di fare ricorso se le cose non sono stati fatte a norma. Dunque, è prevista anche la possibilità di porre rimedio in caso di erorri.

Graduatorie Gps 2022, pubblicazione

Stanno in pubblicazione le graduatorie provinciali per le supplenze e d’istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Chi ha fatto la domanda dovrà avere cura di collegarsi al sito ufficiale dell’ Usp al quale ha presentato la domanda e controllare gli avvisi per eventuali rettifiche. Infatti, se le graduatorie dovessero presentare errori sul punteggio, titoli o servizi svolti, il candidato deve immediatamente segnalare il tutto, meglio tramite Pec.

Per chi non è stato ammesso è possibile, come indicato dall’articolo 9 dell’ordine ministeriale numero 112 del 6 maggio, “un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”.

Liste online sui vari siti degli istituti scolastici

Sono già diversi gli Uffici scolastici provinciali che hanno pubblicato. In Campania lo hanno già fatto Salerno, Avellino e Benevento; in Emilia-Romagna Reggio Emilia e l’ufficio di Forlì-Cesena mentre in Lombardia, Piemonte e Sicilia hanno già reso note le graduatorie rispettivamente Milano, Vercelli e Messina.

