Incidente per Eva Henger: come sta? Le sue condizioni

Eva Henger come sta? Dopo l'incidente avuto in auto con il marito in Ungheria la showgirl è ancora sottoposta a controlli

La modella Eva Henger, modella e mamma della futura naufraga Mercedesz Henger, pare che sia stata coinvolta in un incidente d’auto. Come sta ora?

Incidente per la modella

L’incidente d’auto di Eva Henger, secondo le notizie che circolano, è avvenuto il 28 aprile 2022 e ha scaturito una grande paura per la showgirl (che vedrà tra l’altro, a breve, la figlia fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022).

La 49 enne, nello specifico, avrebbe avuto un incidente automobilistico giovedì 28 aprile 2022 mentre era assieme al marito ed erano presso Kaposvar, in Ungheria, patria della modella. La notizia è stata riportata da Alessandro Rosica, esperto di gossip, e sta girando su varie riviste di gossip. L’impatto tra le auto avrebbe causato anche la morte di una coppia di anziani, deceduti proprio sul colpo.

Come sta Eva Henger? Le sue condizioni

A quanto trapela dopo l’incidente in Ungheria, la Henger e il marito avrebbero riportato ferite importanti e sarebbero stati trasportati d’urgenza in ospedale. La 49enne, a seguito di questo incidente, si starebbe sottoponendo ad un’operazione a gamba e braccio mentre è probabile che il marito abbia riportato una frattura allo sterno. Attualmente i due sarebbero al sotto controllo, ma la paura per l’incidente è stata davvero tanta. Non è chiaro se a bordo dell’automobile ci fosse anche Jennifer, la loro figlia 13enne.