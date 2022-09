Amici, Nunzio e Cosmary stanno insieme: lo storia Instagram è la conferma

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme: i due ex ballerini di Amici sono ufficialmente una coppia. La conferma arriva da una storia Instagram di Nunzio, poi condivisa dalla nuova velina di Striscia la Notizia, un dolce scatto da abbracciati.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme: la conferma su Instagram

Sboccia un nuovo amore tra ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Dopo mesi di voci di corridoio e teorie dei giornali di gossip, arriva la conferma ufficiale.

I ballerini Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono una coppia. L’ex protagonista di Amici 2022 ha deciso di rendere ufficiale la relazione, pubblicando un dolcissimo scatto in compagnia di Cosmary con una storia Instagram. La nuova velina mora di Striscia la Notizia l’ha poi condivisa sulla sua pagina Instagram. Il ballerino siculo non è il primo amore tra gli ex allievi del talent per Cosmary. In passato, infatti, ha avuto una relazione con il cantante Alex Wyse, uno dei favoriti del pubblico.

I dubbi di Nunzio sull’amore: “Tutto molto nuovo, è una cosa più grande di noi”

Poche settimane fa, Nunzio Stancampiano aveva svelato i suoi pensieri sull’amore a Lorella Cuccarini, durante un’intervista al web show Dimmi di te.

Il ballerino non svelò il nome di Cosmary ma ammise la presenza di una persona nella sua vita. Un esperienza tutta nuova che lo rende felice e lo spaventa allo stesso tempo: “Non mi va di parlare dell’amore, anche perché sono un po’ scettico. Per l’esperienza che sto vivendo ti dico che è tutto nuovo, una cosa più grande di noi. Il bene, l’amore, quando vuoi bene a una persona, in generale nella vita, penso non ci sia cosa più bella e vera, è ancora più bello quando è inaspettato, quando arriva così dal nulla non lo puoi controllare.

Per il momento la situazione è questa”.