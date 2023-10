Amici, scontro tra Nicholas e Alessandra Celentano: “Una presa in giro”

Amici 23, è scontro tra Nicholas Borgogni ed Alessandra Celentano: “Una presa in giro”. Altre critiche per il ballerino da parte della severissima docente, il 22enne non ci sta: “Per fortuna altri la pensano diversamente”.

Amici 23, scontro continuo tra Nicholas Borgogni ed Alessandra Celentano

C’è sempre aria di tempesta tra Nicholas Borgogni ed Alessandra Celentano. La severissima insegnante di danza non è affatto convinta dai progressi del ballerino 22enne e continua a sostenere che la sua avventura ad Amici 23 è destinata a concludersi presto. A sua detta Nicholas non ha il fisico adatto: “Hai un bel fisico da non ballerino. La parte bassa del corpo ha molte problematiche. Sulle gambe sei totalmente en dedans e lì ci vogliono davvero tanti anni di studio. Calcola che l’en dehors non si usa solo nella danza classica. Non sei elastico e sei chiuso come una cozza. Ma come facciamo in pochi mesi a risolvere? E la lunghezza dei tendini, poi, dove la mettiamo? Piedi, questi sconosciuti. Le linee sono importantissimi nell’armonia del movimento. Parte alta del corpo: la schiena è troppo rigida, anche qui c’è una predisposizione che poi migliora con lo studio. Tu non hai né l’una, né l’altra. Braccia: lunghe e belle ma non le sai usare. Trapezio: è davvero tanto evidente la diversità dello sviluppo muscolare di una parte rispetto all’altra”.

La risposta del ballerino: “La coreografia? Una presa in giro. L’ho cambiata”

Nella puntata pomeridiana di domenica 8 ottobre, Borgogni ha affrontato la professoressa e le sue critiche. Il ballerino genovese ha detto la sua dopo aver eseguito una coreografia della docente, a sua detta poco adatta a lui: “Riguardo l’elenco dei difetti che mi ha detto ho chiesto al fisioterapista se il mio trapezio è davvero più sviluppato e mi ha detto no. Ho modificato la coreografia nella parte iniziale perché secondo me era un po’ una presa in giro“.

Alessandra Celentano non cede: “Non ti ho fatto una lastra, qua si parla di danza: tu non hai un fisico da ballerino. Non metto in dubbio che tu possa migliorare, ma non hai un fisico da danzatore. Per me questa coreografia è da due, i fatti certificheranno le cose. Fai bene gli esercizi da palestra ma il resto non lo sai fare. Sembrava una roba amatoriale. Hai aggiunto due flessioni e quattro robe per terra? Mi dai ancora più ragione. E sinceramente li ho visti fare molto meglio pure da qualcuno che abbiamo già avuto qua”. Borgogni, da parte sua, non si è lasciato intimidire e ha risposto a tono: “Menomale mi hanno visto prima altre ballerine che hanno studiato e che la pensano diversamente da te, per fortuna non siamo tutti uguali“.