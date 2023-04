Maltempo su Milano e Roma con allerta gialla per vento e forti temporali: ecco le previsioni

Maltempo per la giornata di giovedì 13 aprile interesserà anche le grandi città come Milano e Roma. Dopo la tregua di un paio di giorni, torna l’allerta per avverse condizioni meteorologiche. Ecco le previsioni.

Maltempo su Milano e Roma

Per la giornata di giovedì 13 aprile è previsto maltempo su alcune regioni e città italiane. Nelle grandi città dove la mobilità e il traffico uniti al maltempo possono creare problemi, l’attenzione è alta. Come a Milano e a Roma dove per tutta la giornata sono attese condizioni meteorologiche avverse. “Sono previste precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali e anche a carattere convettivo – hanno annunciato gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Possibili temporali di debole o al più moderata intensità nella notte e primo mattino su pianura occidentale ed Appennino, nel pomeriggio sparsi sui settori orientali”.

Allerta gialla per vento e forti temporali

Nella città di Milano è scattata l’allerta gialla per forti venti come annunciato dal Comune. “Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi“, fanno sapere da Palazzo Marino. “Ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende – si legge in una nota diramata dal comune -. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

Nella Capitale, invece, sono previste piogge abbondanti soprattutto a partire dal primo pomeriggio con venti moderati. Le temperature dal mattino saranno comprese tra undici e sedici gradi con tempo abbastanza nuvoloso.

