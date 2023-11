La metà della mela di Ligabue: testo, significato e video della canzone

La metà della mela è l’ultima canzone pubblicata online e alla radio da Luciano Ligabue. Impegnato nel suo nuovo tour in queste settimane, la canzone è un estratto dal suo album “Dedicato a Noi”. Ecco di cosa parla il brano.

La metà della mela di Ligabue: testo e significato

La metà della mela è il titolo della nuova canzone pubblicata in queste ore da Luciano Ligabue. Estratto dal suo album “Dedicato a Noi”, il cantante fa sapere che il testo “racconta di una convivenza fatta anche di momenti duri ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati, la stessa consapevolezza che ha permesso di superare anche le crisi“. Nonostante Ligabue abbia spesso sostenuto che “le canzoni d’amore sono forse le più difficili perché ne sono state scritte miliardi, molte delle quali bellissime” in questo caso ha voluto ripercorrere “una splendida storia (che) non finisce mai più”. Ecco, di seguiti, il testo del brano:

Abbiamo avuto giorni strani

e giorni molto più normali

ci siamo presi tutto il tempo

che c’era e che c’è

su due binari paralleli

tenuti dalle traversine

ci siamo sentiti meno soli

davvero io e te

quando ci siamo fatti male

ci siamo fatti male insieme

due solitudini in comune

e andare io e te

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia

non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Ci sono stati mal di testa

valigie fatte adesso basta

ma siamo ancora al nostro posto

il posto è qui

qui dove siamo pronti a tutto

l’amore che fa ancora effetto

svegliarci nello stesso letto

perfetto così

tu guarda la combinazione siam combinati proprio bene

il sole con il temporale

e andare io e te

Conti ancora le stelle

canti ancora De André

della vita com’era

e la vita com’è

non mi scappa più niente

non mi scappi mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia

non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Il video della canzone