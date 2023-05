Demo Morselli, chi è oggi l’ex direttore d’orchesta di Maurizio Costanzo: vita privata, moglie, figlia

Chi è oggi Demo Morselli, musicista ed ex direttore d’orchestra degli show di Maurizio Costanzo. Celebre trombettista un tempo presenza fissa a Buona Domenica, ha lavorato al fianco di molti artisti famosi nel corso della sua carriera. Cosa sappiamo di lui?

Nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961, Demo Morselli ha 61 anni ed è un polistrumentista e direttore d’orchestra, divenuto noto al grande pubblico per la sua proficua collaborazione con Maurizio Costanzo. Insieme alla sua Demo Big Band Orchestra, infatti, ha fornito l’accompagnamento musicale per Buona Domenica e per il Maurizio Costanzo Show, programmi di successo dell’amato giornalista scomparso nel febbraio del 2023. Negli anni successivi Morselli ha lavorato anche a diversi altri programmi tv, come Quelli che il calcio, Chi fermerà la musica e I Fatti Vostri.

Diplomato al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, Demo Morselli è uno dei più noti e apprezzati trombettisti italiani. Nei primi quindici anni della sua carriera ha lavorato nella musica classica, per poi passare al jazz e al pop. Ha fatto da arrangiatore e strumentista per molti artisti importanti, sia italiani che internazionali. Tra questi ricordiamo Ray Charles, i Simply Red, Mina, Eugenio Finardi, i Pooh e Jovanotti. Negli ultimi anni ha cominciato a suonare al fianco di Marcello Cirillo, cantante calabrese suo collega a I Fatti Vostri, con il quale ha spesso organizzato dei tour musicali.

Vita privata: moglie, figlia, social

Demo Morselli è sposato con Lucia Montella, sua manager e compagna di vita al suo fianco ormai da molti anni. Dal loro amore nasce una figlia, Alisia, sulla quale non si hanno molte informazioni. Il musicista e la sua famiglia, infatti, sembrano rifuggire i social network e non sono soliti condividere troppi dettagli sulla loro sfera personale. Morselli ha un profilo Instagram ufficiale che è però poco attivo e con scarso seguito.