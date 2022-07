Tivoli, in fiamme ponte della pace

Il ponte della pace di Tivoli, alle porte di Roma, ha preso fuoco e i vigili del fuoco sono già al lavoro. Un incendio è divampato, infatti, poco prima delle 17 del 18 luglio.

Il ponte della pace di Tivoli è in fiamme, e stanno bruciando le sterpaglie in via Giuseppe Mazzini, presso l’accesso al ponte sul fiume Aniene. Per spegnere l’incendio i vigili del fuoco sono al lavoro e le fiamme sono diventate molto alte e hanno raggiunto anche il ponte in legno che ha preso fuoco.

Sul posto è presente la Polizia Locale che ha interdetto il traffico, i vigili del fuoco di Villa Adriana e la protezione civile Avrst e VVA- volontari valle dell’Aniene. Presente anche un elicottero.

Il ponte della pace, inaugurato nel 2002, è un ponte pedonale che collega la stazione ferroviaria di Tivoli all’ospedale San Giovanni Evangelista. È stato costruito in legno lamellare, materiale altamente infiammabile.