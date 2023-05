Marcello Cirillo, chi è il cantante e conduttore: vita privata, incidente, moglie, figlie

Chi è Marcello Cirillo, cantante e conduttore calabrese. Ex membro del duo musicale Antonio & Marcello, si è fatto strada anche come attore e regista teatrale. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Marcello Cirillo, vita privata e carriera del cantante calabrese

Nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, Marcello Cirillo ha 65 anni ed è un noto cantante e musicista, che in carriera si è fatto valere anche come conduttore, attore e regista teatrale. Muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo verso la fine degli anni Settanta, insieme all’amico Antonio Maiello. Nel 1982 Cirillo e Maiello formano il duo Antonio & Marcello, che inizia a farsi conoscere nei pianobar di Roma. La notorietà nazionale arriva appena un anno dopo, quando Gianni Rivera li chiama per esibirsi al Festival di Sanremo. Negli anni successivi cominciano a farsi strada in televisione, partecipando a programmi televisivi anche in veste di conduttori. Tra questi ricordiamo show come Cari amici, vicini e lontani, Quelli della notte, Fantastico, Canzonissime, Fate il vostro gioco e I Fatti Vostri.

Nel 1999 il duo si scoglie e Marcello Cirillo decide di portare avanti la sua carriera musicale e televisiva da solista. Negli anni Duemila partecipa a Mezzogiorno in Famiglia e Nientepopodimenoche, per poi tornare a I Fatti Vostri dal 2009 al 2017. Ha in curriculum anche un paio di partecipazioni a reality show: è stato infatti un concorrente di Pechino Express 7, dove è arrivato al nono posto insieme ad Adriana Volpe, e dello show di Real Time Cortesie in Famiglia. Cirillo ha inoltre partecipato a diverse opere teatrali, sia da attore che da regista, tra cui sono incluse Affari di casa, Il boss di Bogotà, Funny Money e Primavera in teatro.

Vita privata: moglie, figlie, social

Marcello Cirillo è sposato da diversi anni con una donna di nome Antonella, madre delle sue due figlie, Maria Elisa e Maria Sofia. Nel 2017 Cirillo e sua moglie sono diventati nonni per la prima volta: oggi hanno ben tre nipotini. Non si hanno molte altre informazioni sui suoi familiari, che tendono a tenersi lontani da tv e media. È possibile seguire il cantante attraverso i suoi profili social: Cirillo è su Instagram, dove ha quasi 55mila follower, e su Facebook, dove ha quasi raggiunto quota 13mila.

L’incidente d’auto: “Sono vivo per miracolo”

Nel marzo del 2023, Marcello Cirillo è rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto. Il cantante calabrese era a bordo della sua Smart quando è stato travolto da un furgone sulla Veientana, in zona Roma Nord. “Sono vivo per miracolo.” -ha poi scritto il cantante, salvo per un pelo, sul suo profilo Twitter– “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia Bis”.