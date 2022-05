La Casa di Carta: Corea su Netflix: trailer, trama, quando esce, quanti episodi

La Casa di Carta: Corea arriva su Netflix, ecco il primo trailer. Il remake coreano dell’amata serie crime sta per arrivare sulla piattaforma di streaming americana. Quando esce? Quale sarà la trama? Di quanti episodi è composta la serie?

Arriva su Netflix La Casa di Carta: Corea, ecco il trailer: quando esce?

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale del remake coreano de La Casa di Carta. Dopo la conclusione nel 2021 della parte 5, torna la serie fenomeno spagnola con un nuovo “colpo grosso”.

Il titolo ufficiale del nuovo show è Money Heist: Korea – Joint Economic Area, e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 24 giugno 2022. La serie era stata annunciata lo scorso anno da Pedro Alonso, interprete di Berlino nella serie originale, e da Park Hae-soo, uno dei protagonisti principali di Squid Game che farà le veci di Alonso nel remake. Dietro la macchina da presa c’è il regista Kim Hong-sun affiancato da Ryu Yong-jae alla sceneggiatura.

In passato i due hanno lavorato insieme nella trasposizione live action di Liar Game.

Trama, episodi e cast del remake coreano di La Casa di Carta

La trama del remake partirà da premesse diverse, più legate a tematiche care al pubblico coreano.

“Non riguarda solo il conflitto tra rapinatori e polizia.” -ha spiegato lo sceneggiatore, Ryu Yong-Jae- “Ma aggiunge anche nuovi livelli come la tensione, la sfiducia e l’armonia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Una situazione in cui ladri del Nord e del Sud uniscono le forze e i poliziotti del Nord e del Sud devono collaborare per fermarli aggiunge una prospettiva coreana all’idea originale”. La nuova serie, infatti, è ambientata durante un’ipotetica riunificazione tra le due Coree, poco prima dell’introduzione di una nuova valuta unica.

L’obiettivo del gruppo di rapinatori sarà proprio la zecca responsabile per la stampa della nuova moneta. La serie sarà composta da 12 episodi da 60 minuti ciascuno.

Il cast de La Casa di Carta: Corea è pieno di attori molto noti sia in patria che all’estero. Il Professore sarà interpretato da Yoo Ji-tae, già famoso per il suo ruolo nel film cult Old Boy, mentre Berlino, come già anticipato, avrà il volto di Park Hae-soo.

Nel cast saranno presenti anche Jun Jong-seo nei panni di Tokyo, Lee Hyun-woo in quelli di Rio e anche l’attrice di Lost Yunjin Kim.