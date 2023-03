Faccia a faccia con Papa Francesco, il documentario con il pontefice: temi, dove vederlo e trailer

Faccia a faccia con Papa Francesco è un documentario che uscirà nelle prossime settimane in streaming. Si tratta di un dialogo che il pontefice accetta di avere con giovani provenienti da diversi Paesi del Mondo.

Faccia a faccia con Papa Francesco, il documentario con il papa: temi e dove vederlo

‘Faccia a faccia con Papa Francesco’ è un documentario in cui l pontefice dialoga con alcuni giovani provenienti da diversi Paesi. Sono 10 ragazzi che pongono domande su temi scomodi come l’immigrazione, la sessualità, l’identità di genere, la libertà religiosa, l’abuso sui minori, il bullismo, l’omosessualità, il ruolo della donna, l’aborto o la perdita della fede. Dunque, i giovani di lingua spagnola hanno rivolto a Francesco diversi quesiti del tipo “Hai uno stipendio?”, “Hai un cellulare?”, “Sai cos’è una persona non binaria?”, una giovane si dice femminista.

Il documentario è diretto dagli spagnoli Jordi Évole e Màrius Sánchez, è stato girato in un quartiere di Roma. Uscirà sulla piattaforma streaming della Disney il prossimo 5 aprile, il mercoledì santo.

Il trailer

Di seguito, il trailer del documentario che rilascia in anteprima alcune immagini esclusive con i giovani che inizialmente sembrano avere timore del papa. Tuttavia, quando arriva il clima diventa più disteso ma anche più serio viste le domande scomode che vengono poste al papa Bergoglio.

