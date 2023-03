Ponte sullo Stretto di Messina, decreto legge pronto: ecco la bozza in discussione

Ponte sullo Stretto di Messina arriva in Consiglio dei Ministri per essere discusso e dare così il via libera voluto da Salvini.

Ponte sullo Stretto di Messina, battute finali per il grande progetto per il Sud Italia. Dopo l’annuncio di Matteo Salvini, il Decreto Legge verrà discusso in Consiglio dei Ministri. Spunta la bozza del testo con i tempi dei lavori.