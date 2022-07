Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati in versione “contadini” su un trattore. Si realizzano così le nozze del secondo classificato al Grande Fratello Vip Davide Silvestri.

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati

Le nozze di Davide Silvestri e la sua Lily si sono finalmente realizzate. La coppia ha festeggiato presso la dimora La Lodovica, a Vimercate come anche raccontato dal settimanale Chi. Il matrimonio della coppia si è distinto per essere in tema “rurale”, proprio come Davide

I vipponi invitati al matrimonio

Davide Silvestri, come già aveva anticipato, non ha invitato molti vipponi e compagni di viaggio del reality al matrimonio. Tra questi, in primo luogo, sono stati invitati Katia Ricciarelli che si è presentata con una camicia floreale, Barù Gaetani che ha legato nella casa del Gf moltissimo con Davide e infine Jessica Selassié, finalista e vincitrice finale del Grande Fratello Vip 6. Fra gli ex vipponi, al matrimonio di Davide e la sua Lily, anche Giucas Casella.