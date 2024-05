Ortomercato di Milano, MM ha curato la progettazione di due edifici del nuovo padiglione

MM ha curato le progettazioni dei due edifici del nuovo padiglione del nuovo ortomercato di Milano, presentato ufficialmente oggi

Mascolo: “Una progettazione attenta alla sostenibilità ed alle nuove esigenze della logistica”

“Il nostro lavoro – ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa – ha posto al centro le esigenze di una logistica che è cambiata negli anni e, in particolare, ha tenuto conto dell’interfaccia con i moderni mezzi di trasporto che operano all’interno dell’ortomercato. Non solo, una progettazione attenta alla sostenibilità, grazie alla all’utilizzo di pannelli fotovoltaici, illuminazione a led e di un impianto geotermico, sviluppato in collaborazione con A2a, per il raffrescamento dei locali. Inoltre, il lavoro dei progettisti ha puntato a garantire la possibilità di applicare sistemi informatizzati di gestione delle merci in entrata e in uscita”. Con l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, MM ha inoltre seguito l’esecuzione in cantiere del nuovo padiglione inaugurato oggi, lavorando fianco al fianco al team di SogeMi. Analogo incarico ricoprirà per il secondo cantiere.

“Siamo molto soddisfatti – ha concluso Mascolo -. MM si conferma player importante, capace di supportare istituzioni e aziende nella realizzazione di infrastrutture complesse e strategiche in vari ambiti, dalla mobilità sostenibile alle opere idrauliche fino all’edilizia, agli insediamenti industriali e commerciali, sempre con l’unico obiettivo di prendersi cura della città”.