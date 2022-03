Davide Silvestri e Kekko dei Modà sono cugini?

Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà sono cugini. Il loro cognome, però, si differenzia solo per una vocale. Ecco perché

Davide Silvestri e Kekko Silvestre cugini

Davide Silvestri e Kekko Silvestre dei Modà sono parenti. In particolare, sono cugini. Il cognome però, come in molti hanno notato, si differenzia per una sola vocale. Come mai? La spiegazione è più semplice del previsto. Si tratta di un errore dell’anagrafe, che durante la trascrizione del cognome ha cambiato la vocale finale.

Davide Silvestri e Kekko Silvestre cugini in affari

Davide Silvestri, attore e aiuto regista italiano, è entrato quest’anno nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma con il cugino Kekko, famoso musicista dei Modà, si era messo in affari. I due avevano svelato al settimanale Nuovo di aver aperto un’attività. Davide Silvestri nei panni del mastro birraio, mentre Kekko sta alla cassa. “Adesso produco un’ambrata e una bionda – aveva dichiarato al settimanale – sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana.

Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. Ognuna porta la firma del ‘governatore’, che sono, e del cassiere, Kekko, socio dell’impresa. Quando ha assaggiato la birra lui ci ha creduto quanto me”.