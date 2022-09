Demi Lovato come sta? La cantante annuncia il suo ultimo tour: “Sono malata, non riesco ad alzarmi dal letto”

Demi Lovato ha annunciato di trovarsi in condizioni di salute non buone tanto che questo in corsa è il suo ultimo tour.

Demi Lovato nelle sue ultime storie su Instagram ha annunciato di trovare in condizione di salute molto precarie. Inoltre, a causa della sua situazione ha annunciato che quello in corso sarà il suo ultimo tour.

Demi Lovato come sta?

Demi Lovato non sta bene ed ha dato lei stessa la notizia delle sue condizioni di salute precarie sui social. La cantante su Instagram ha detto: “Sono così fottutamente malata. Non riesco ad alzarmi dal letto”.

Non si hanno notizie specifiche su cosa abbia oggi la cantante. Tuttavia, in passato ha combattuto una lotta contro la sua tossicodipendenza, perdendo quasi perso la vita nel 2018 a seguito di una overdose, che le ha causato tre ictus e un infarto: “I medici mi dissero che se avessero tardato altri 10 minuti sarei morta”, ha dichiarato la cantante nel documentario, dove racconta come quell’overdose le abbia lasciato danni cerebrali permanenti tanto da non poter più guidare e avere difficoltà a leggere.

La cantante annuncia il suo ultimo tour

Intanto, ha annunciato che “Holy Fvck” (dal titolo del suo ottavo album uscito ad agosto), tour in cui è impegnata attualmente in Cile, sarà il suo “ultimo”. La popstar ha condiviso la notizia in alcune delle sue storie, poi cancellate, proprio nel giorno della sua esibizione a Santiago del Cile. “Avrò bisogno di tutto il vostro aiuto”, ha scritto ancora la cantante, 30 anni: “Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce”.

L’attuale tour dovrebbe durare fino al 6 novembre, quando si concluderà alla Toyota Music Factory di Irving, in Texas.

