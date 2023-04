Daniele Dal Moro torna a parlare del Gf Vip la sera della finale?

Daniele Dal Moro, le critiche al GF Vip 7 dopo la squalifica: “Fanno figli e figliastri”. L’ex tronista al veleno contro il reality in una room su Twitter. Parla anche di Oriana Marzoli, cosa pensa davvero della showgirl venezuelana?

Daniele Dal Moro, critiche e veleno per il GF Vip dopo la squalifica

Dopo quasi 180 giorni della casa del Grande Fratello Vip 7, è finita con una clamorosa squalifica l’avventura televisiva di Daniele Dal Moro. Troppo forti le parole e gli atteggiamenti contro Oriana Marzoli, la produzione del reality ha detto basta. Ormai fuori dalla casa, l’ex tronista ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dicendo la sua sul programma. Daniele ha sorpreso un gruppo di sue fan entrando in una room su Twitter, dove ha parlato sia del GF Vip che del suo rapporto con Oriana.

Nella conversazione con le sue fan, ha confermato che non sarà presente nei prossimi appuntamenti serali del GF. L’ex tronista ha persino rifiutato di realizzare un video saluto per la Marzoli: “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño”.

Cosa pensa di Oriana: “Urla, come se avesse sei anni. Fa tenerezza”

Nel corso della conversazione Daniele si è detto felice del sostegno dimostrato dal web: ” Io comunque lo percepivo in Casa che eravate in tanti a sostenermi. Non è che non si percepiva”. Dal Moro ha poi parlato in maniera più approfondita del suo rapporto con Oriana Marzoli: “Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza. Alla fine non puoi volerle male e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba diventerà scema con una cosa del genere”.

Daniele Dal Moro torna al Gf Vip?

Daniele Dal Moro torna al Gf Vip per la finale del reality? Daniele dai suoi social ha fatto capire che potrebbe fare una sorpresa ad Oriana, ma ancora le bocche sono cucite. Sappiamo che tra Dal Moro e Marzoli è scoppiata una liason, ma tra i due non c’è ancora un fidanzamento ufficiale. Oriana Marzoli, in particolare, ha pensato al veneto dalla sua squalifica in poi e l’argomento è diventato un tabù all’interno della casa. Dal moro farà una sorpresa ad Oriana il giorno della finale? Si sa che il Gf dopo la squalifica non l’ha voluto in studio, ma sono attese sorprese scoppiettanti da parte dei fan Oriele.