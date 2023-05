Daniele Bossari, sulla sua malattia parla Filippa Laberback: “Il cancro fa paura, ma…”

Daniele Bossari ha scoperto diversi mesi fa di essere malato di un brutto tumore. Sulla malattia ma anche sulle sue condizioni di salute ha parlato pubblicamente la moglie Filippa Lagerback. Ecco cosa ha detto e come sta il conduttore.

Daniele Bossari, sulla sua malattia parla Filippa Lagerback

Nel settembre 2022, dopo un periodo in cui non interveniva sui social, Daniele Bossari è ritornato tra i suoi followers per raccontare una pagina inedita e dolorosa della sua vita. Con un lungo post, infatti, l’ex vincitore del GF e conduttore ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola e di essersi sottoposto a duri mesi di radio e chemioterapia. In questa personale battaglia contro il tumore Daniele ha sempre avuto accanto a se la moglie Filippa Lagerback, che nel giorno in cui ha deciso di rendere pubblica la malattia ha voluto pubblicare un post tra le sue storie Instagram, aggiungendo: “Ti amo“.

Dopo diversi mesi di battaglia, la moglie del conduttore Lagerback è tornata a parlare della malattia del marito sui social. “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza (…) Abbiamo voluto vivere pienamente e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto dall’ospedale. Sono molto grata per questo approccio. E sono altrettanto grata a eventi come quello di questa sera, indispensabili per il progredire della ricerca scientifica”.

Ecco come sta il conduttore

Sulle condizioni di salute del conduttore, la moglie ha dato aggiornamenti: “Sta bene, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni”, ha raccontato al Corriere di Torino la conduttrice ricordando quei momenti: “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.