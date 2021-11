Chi sono marito e figlia di Filippa Lagerback, “bionda Peroni” a Che Tempo Che fa

Chi sono marito e figlia di Filippa Lagerback, modella svedese che dopo essersi trasferita in Italia, ha avuto molto successo nel mondo televisivo italiano. Importanti traguardi raggiunti sia professionalmente sia personalmente.

Filippa Lagerback è nata a Stoccolma il 21 settembre del 1973; dopo aver lasciato il suo Paese natale, la showgirl ha avuto molto successo nel mondo televisivo italiano. Ha iniziato la sua carriera come modella in Svezia, salvo poi arrivare in Italia per alcune apparizioni pubblicitarie e cinematografiche. Nel 2005, poi, è diventata assistente fissa di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Filippa è sposata con Daniele Bossari. Filippa Lagerback vive a Varese insieme a Daniele Bossari; i due nel 2003 hanno avuto una figlia di nome Stella. Dal 2018 la coppia è ufficialmente marito e moglie.

Daniele Bossari è un conduttore televisivo che ha raggiunto il successo a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Nato a Milano il 1° ottobre del 1974. Per diversi anni ha lavorato alla Mediaset di Italia 1: Popstars, poi il Festivalbar, Top of The Pops. Ha vinto il Grande Fratello Vip del 2017, dove non ha mancato di far parlare di sé per aver chiesto in diretta televisiva la mano della propria compagna.

Daniele Bossari ha sofferto di depressione. La conduttrice svedese Filippa Lagerbäck ha commentato la malattia del marito così: «È stato difficile stargli accanto, perché all’inizio non capivo quanto grande fosse il suo malessere. Pensavo di avere io la chiave per la felicità, invece ognuno ha il suo percorso».

A Verissimo nel novembre del 2019, Daniele Bossari ha approfondito la questione della sua depressione, dicendo di essere arrivato vicinissimo al suicidio. “Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale”, ha detto. Confessando come quello sia stato il punto più basso. “Dopo essere scivolato sulla trave sono tornato a casa e lì c’è stato il risveglio. Mi sono guardato allo specchio e ho sentito un urlo fortissimo uscire dalla mia anima che mi ha fatto scattare qualcosa. Da quel momento c’è stata la ricostruzione”.

Chi è la figlia di Filippa

Stella Bossari è la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari. A 18 anni ha lasciato la casa dei genitori per andare a convivere. Dopo che, lo scorso luglio, ha preso il diploma alla Scuola Europa di Varese, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha tagliato un altro, importante traguardo, lasciando la casa di famiglia e iniziando ufficialmente la convivenza con il fidanzato, Riccardo.

Ad aiutarla nell’arredare il nuovo appartamento, che si trova a Milano, come si può vedere sui social sono stati i suoi genitori. I quali, commozione a parte, si sono dimostrati felicissimi della scelta della loro unica figlia, 18 anni e una carriera già avviata come modella, secondo l’ottimo esempio materno.