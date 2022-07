Chi è la moglie di Rocco Hunt, tutto su Ada: figli, età, vita privata

Chi è la moglie di Rocco Hunt: tutto su Ada, la compagna di vita del rapper partenopeo. Cosa sappiamo della coppia? Hanno figli? Da quanto tempo stanno insieme? Il cantante: “La mia famiglia è tutto per me”.

Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt: vita privata e figli

Il rapper campano Rocco Hunt, autore di tanti tormentoni estivi in duetto con Ana Mena, è da sempre parecchio geloso sui dettagli riguardanti la sua vita privata.

Un desiderio di riservatezza che però non è bastato a calmare la curiosità di fan e giornali, che hanno spesso speculato sulla sua vita sentimentale. Alcuni articoli di gossip ipotizzavano persino che ci fosse del tenero tra il rapper e la nota cantante spagnola. La verità è molto diversa: la compagna di vita di Rocco Hunt è infatti una donna di nome Ada, una bellissima donna bionda della quale il cantante è innamoratissimo. Non si sa molto di lei, proprio per la grande riservatezza della coppia.

I due hanno un ottimo rapporto e stanno insieme da molto tempo. Dalla loro unione, nel 2017, nasce un figlio, il piccolo Giovanni, proprio nel giorno della Festa del Papà. “Quale migliore festa del Papà potevo chiedere?” -ha scritto raggiante il cantante- “Benvenuto al Mondo Little Johnny”.

Rocco Hunt: “La mia famiglia è tutto per me”

Per quanto Rocco Hunt non ami condividere troppe informazioni sui suoi familiari, è possibile trovare tante foto insieme ad Ada e Giovanni sul suo profilo Instagram.

Il rapper ama moltissimo sua moglie e suo figlio e non si fa problemi a dirlo. Un paio d’anni fa, in occasione del record di vendite del suo album Libertà, Rocco Hunt ha dedicato il risultato alla sua famiglia: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me“.